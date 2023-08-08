SoftBank Group сократила квартальный чистый убыток в семь раз

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. сократила чистый убыток в первом финансовом квартале (апреле-июне 2023 года) почти в 7 раз, однако показатель не оправдал прогнозов рынка.

Чистый убыток группы в отчетный период составил 477,62 млрд иен против 3,163 трлн иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали чистый убыток на уровне 69,95 млрд иен.

Квартальная выручка SoftBank Group уменьшилась на 0,9%, до 1,558 трлн иен. Этот показатель также оказался хуже консенсус-прогноза рынка, составлявшего 1,648 трлн иен.

Фонды Vision, ориентированные на инвестиции в технологические стартапы, зафиксировали прибыль впервые более чем за год, в частности, благодаря хорошим результатам от инвестиций в Латинской Америке. По итогам первого финквартала их прибыль составила 61,04 млрд иен против убытка в 2,331 трлн иен годом ранее.

Прибыль SoftBank Group в сегменте мобильной связи и интернет-услуг в Японии в минувшем квартале выросла на 15%, до 254,99 млрд иен, в частности, за счет сильных показателей "облачных" сервисов.

Британский производитель процессоров Arm Ltd., который принадлежит SoftBank Group, зафиксировал убыток в размере 9,51 млрд иен против прибыли в 29,85 млрд иен годом ранее. Ухудшение результата обусловлено увеличением расходов, в том числе на программы поощрения сотрудников, а также на расширение штата в сегменте исследований и разработок (R&D).

SoftBank Group продолжает подготовку IPO Arm.

С начала 2023 года капитализация SoftBank Group выросла на 24%.