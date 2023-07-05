"Аэрофлот" получил допуски к рейсам на Филиппины

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получил допуски к регулярным рейсам из Москвы в Себу и Манилу (Филиппины), говорится в материалах Росавиации.

Допуски по обоим направлениям позволят выполнять полеты с частотой семь раз в неделю.

Сейчас прямых регулярных рейсов между РФ и Филиппинами нет.

Также, согласно материалам, "Аэрофлот" получил право к выполнению до 14 раз в неделю полетов из столицы в турецкую Адану. Сейчас компания летает туда трижды в неделю.

С 2 до 3 раз в неделю компания сможет увеличить частоту полетов из Иркутска в Бангкок и из Хабаровска на Пхукет (Таиланд). Временный допуск на три рейса в неделю также получен для линии Хабаровск - Бангкок.