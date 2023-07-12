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Слабый рубль мешает рыбным предприятиям решать проблему дефицита кадров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля помешало предприятиям рыбной отрасли привлечь достаточное количество работников из стран ближнего зарубежья, говорится в июльском обзоре Банка России по региональной экономике, который готовится по итогам опроса компаний.

"Предприятия отмечали усиление дефицита кадров в рыбопереработке в период путины несмотря на повышение на треть оплаты труда, в связи с оттоком трудовых ресурсов в другие регионы", - отметил ЦБ.

Что касается рыбодобычи, то, по данным ЦБ, вылов тихоокеанских лососей в первый месяц путины (стартовала в начале июня 2023 года) почти на треть превысил уровень сопоставимого периода 2021 года (выловы лососей в основном сравниваются между четными и между нечетными годами в связи с жизненным циклом этой рыбы). При этом бОльшая часть улова лососей экспортировалась в страны Азии.

Кроме того, один из крупных добытчиков белой рыбы отметил рост экспорта в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

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