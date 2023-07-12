Банк России сообщил о нарушении экспортных планов сибирских угольщиков

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Экспортные планы сибирских угольных компаний наталкиваются на инфраструктурные ограничения, говорится в традиционном обзоре Банка России по региональной экономике, который готовится по итогам опроса предприятий.

"Сибирские угольщики отмечают, что могли бы экспортировать больше, если бы не инфраструктурные ограничения. Так, крупный производитель металлургического и энергетического угля сообщил, что дефицит провозной способности железнодорожной инфраструктуры на Восточном полигоне не позволяет полностью переориентировать экспорт с Запада на Восток. Это вынуждает компанию сократить текущую добычу и производственные планы на 2023 год", - отмечается в обзоре.

При этом угольные компании Кузбасса в мае увеличили отгрузки на восток почти на треть в годовом выражении, однако "эти объемы уступают экспортным планам угольного бизнеса". По данным обзора, экспортные поставки угля в восточном направлении "растут высокими темпами", в то время как в западном - снижаются.

Другая тенденция, которую отмечали представители сибирских угольных компаний в мае - профицит энергетического угля на мировом рынке и снижение цен до минимальных значений с начала 2022 года. "Это значительно снижает рентабельность экспортных отгрузок, учитывая, что энергетический уголь по-прежнему торгуется с дисконтом", - говорится в обзоре.

При этом коксующийся уголь в 2023 году поставляется на зарубежные рынки без скидок. "Благоприятная ценовая конъюнктура в части металлургического угля стимулирует сибирский угольный бизнес наращивать его добычу. Так, по итогам января-мая добыча коксующихся марок в Кузбассе по сравнению с предыдущим годом увеличилась. Добыча энергетического угля снизилась", - отмечается в обзоре.

Как сообщалось, добыча углей коксующихся марок в Кемеровской области в январе-мае выросла на 4% - до 28,2 млн тонн, энергетических марок - сократилась на 3,6%, до 63,6 млн тонн.

Железнодорожным транспортом в январе-мае из региона было отгружено 82,1 млн тонн угля, в том числе в западном направлении - 38,8 млн тонн, в восточном - 23,9 млн тонн, в местном сообщении - 19,3 млн тонн.

Всего угледобывающие предприятия Кузбасса в январе-мае поставили потребителям 74,8 млн тонн угля (на 0,5 млн тонн больше, чем годом ранее), в том числе на экспорт - 50,3 млн тонн (рост на 1 млн тонн, или на 2%). В мае потребители получили 14,5 млн тонн угля, в том числе для экспорта - 9,6 млн тонн (на 0,02 млн тонн меньше, чем в мае 2022 года).