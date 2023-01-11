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Представитель ВТБ назначен советником гендиректора "Росгосстраха"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Георгий Горшков - представитель ВТБ, нового акционера "Росгосстраха" - стал советником гендиректора "Росгосстраха" Максима Шепелева, сообщили в страховой компании.

По мнению источника на страховом рынке, в задачи Горшкова входит кураторство всего страхового блока группы "Открытие", которое ВТБ приобрел вместе с банком "Открытие" в конце 2022 года. В периметр сделки вошли универсальная компания "Росгосстрах" и ее специализированная "дочка" "Росгосстрах жизнь", бизнес и технологии которой тесно связаны с сопровождением кредитных и иных операций банка "Открытие".

Кадровых изменений в "Росгосстрах жизнь" с момента завершения сделки не происходило.

Как ожидается, на первом этапе Горшков будет знакомиться с состоянием и организацией бизнес-процессов в приобретенной ВТБ у банка "Открытие" страховой группе, на следующем - может возглавить "Росгосстрах", предположил источник в беседе с корреспондентом "Интерфакса".

Со страховым бизнесом Горшков в последнее время соприкасался как совладелец страховой компании "Пульс", которая также входит в периметр бизнеса банка ВТБ (Горшкову принадлежит доля в капитале СК "Пульс" в размере 55%, согласно ЕГРЮЛ, еще 45% принадлежит - АО "Кордекс").

Ранее Горшков входил в состав правления Почта банка, был одним из руководителей компании "ВТБ Страхование", которая несколько лет назад была продана СК "СОГАЗ".

Максим Шепелев был назначен генеральным директором СК "Росгосстрах" в июле 2022 года, сменив на этом посту Геннадия Гальперина.

Кадровые перестановки после расчетов по сделке продажи банка "Открытия" с "дочками" банку ВТБ и смены собственника начались в конце прошлого года именно с банка "Открытие", который тогда сообщил об изменениях в составе руководства. С 31 декабря 2022 года правление банка покинули Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.

По данным Банка России, ВТБ было продано 100% банка "Открытие". По условиям сделки ВТБ должен был заплатить за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из которых денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей - облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам).

Банк "Открытие" до проведения сделки напрямую распоряжался почти 100% акций СК "Росгосстрах" (99,4% - в прямом распоряжении, 0,2% - в косвенном). "Росгосстрах" вошел в периметр "Открытия" в 2017 году в рамках санации банка. Дочерняя компания по страхованию жизни была создана "Росгосстрахом" позже.

Георгий Горшков ВТБ Росгосстрах Максим Шепелев Открытие Пульс
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