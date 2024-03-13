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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Промпроизводство в еврозоне в январе упало максимально за 10 месяцев

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В январе объем промышленного производства в еврозоне понизился на 3,2% к декабрю, сообщил Eurostat. Падение стало рекордным с марта 2023 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 1,5%.

Относительно января прошлого года промпроизводство упало на 6,7% при ожидавшемся снижении на 2,9%.

В декабре промпроизводство в еврозоне выросло на 1,6% в помесячном выражении и повысилось на 0,2% в годовом.

Выпуск средств производства в еврозоне в январе рухнул на 14,5% относительно декабря. Тем временем производство промежуточных товаров повысилось на 2,6% после снижения на протяжении пяти месяцев подряд, а производство электроэнергии увеличилось на 0,5%.

Eurostat еврозона
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