Клиенты сервиса Prime от Amazon сэкономили рекордные $1,7 млрд за два дня

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Ежегодное мероприятие Amazon.com Inc. - Prime Day, прошедшее 12-13 июля, - стало крупнейшим в истории компании, говорится в пресс-релизе интернет-ритейлера.

Клиенты сервиса Prime по всему миру за два дня распродаж приобрели более 300 млн товаров, сэкономив на покупках в общей сложности $1,7 млрд - больше, чем когда-либо, отмечают в компании. В число наиболее популярных товаров попали премиальные косметические продукты, часы Apple, подгузники и кухонные принадлежности.

Кроме того, Amazon продал в Prime Day в этом году рекордное количество собственных устройств.

Amazon обычно не раскрывает точные данные о продажах в Prime Day. По оценкам Adobe, в первый день мероприятия продажи превысили $6 млрд.

Аналитическая компания Insider Intelligence прогнозирует рост продаж в ходе Prime Day только в США в $7,76 млрд, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Amazon проводит Prime Day с 2015 года.

С начала года акции Amazon подешевели на 35%.