Распродажа Amazon Prime Day продлится в июле четыре дня вместо двух

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. в 2025 году будет проводить распродажу Prime Day четыре дня вместо обычных двух - с 8 по 11 июля.

В акциях смогут участвовать клиенты сервиса Prime, которым в течение этого срока будут предоставляться скидки в размере до 50% на покупку товаров ведущих брендов, включая Levi's, Shark, Dyson, Sony, LG и Samsung, сообщил онлайн-ритейлер.

Аналитики отмечают, что предстоящая летняя распродажа будет иметь особое значение для Amazon, поскольку она захватывает 9 июля. В этот день истекает отсрочка вступления в силу взаимных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года. Покупатели, вероятно, предпочтут закупить товары впрок, полагают они.

"Это лето особенно важно из-за предстоящего введения тарифов", - говорит Мэтт Павич, директор по стратегии и инновациям компании Revionics, предоставляющей ритейлерам услуги по анализу ценообразования. По его словам, стимулирование продаж в первой половине финансового года имеет смысл, поскольку обеспечивает компании подушкой безопасности на случай возможных потрясений во втором полугодии.

По оценкам аналитиков Bank of America, продажи в рамках Prime Day в 2025 году могут составить $21,4 млрд. В прошлом году, когда мероприятие проводилось два дня, они достигли рекордных $12,7 млрд, свидетельствуют данные Adobe Digital Insights.

Наибольшим спросом у покупателей в 2024 году пользовались электроника, бытовая техника, одежда и игрушки. За два дня акций клиенты Prime приобрели более 375 млн различных товаров, сэкономив $2,5 млрд.

Amazon проводит Prime Day с 2015 года.

За последние три месяца капитализация Amazon выросла более чем на 25%.