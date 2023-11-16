Burberry увеличила полугодовую выручку сильнее прогноза

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в первом полугодии финансового года снизила доналоговую и операционную прибыль, однако рост выручки оказался сильнее прогнозов рынка.

Доналоговая прибыль Burberry за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, составила 219 млн фунтов стерлингов ($271,2 млн) против 251 млн фунтов годом ранее.

Операционная прибыль понизилась до 223 млн с 263 млн фунтов.

Выручка Burberry выросла на 4%, до 1,4 млрд фунтов.

Консенсус-прогноз аналитиков, предоставленный самой компанией, предусматривал операционную прибыль в размере 218 млн фунтов и выручку на уровне 1,38 млрд фунтов.

По итогам полугодия совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 18,3 пенса на акцию против 16,5 пенса годом ранее.

Также руководство отметило, что достижение цели по получению годовой выручки в 4 млрд фунтов в 2024 фингоду может оказаться под угрозой в случае сохранения слабого спроса на люксовые товары. В таком случае скорректированная операционная прибыль будет ближе к нижней границе текущего прогнозного диапазона (552-668 млн фунтов).

Капитализация компании с начала года снизилась на 14,1% и составляет 6,11 млрд фунтов.

Burberry, основанная в 1856 году, выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. Фирменное отличие продукции компании - "клетка", в которой применяются красный, черный, белый и песочный цвета.