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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Эстонская Evecon запланировала до 2028 года построить в Литве ветропарк на 500 МВт

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Компания Zalia zema эстонского разработчика солнечных и ветряных электростанций Evecon планирует построить ветряной или гибридный парк мощностью до 500 МВт в Молетском и Ширвинтском районах Литвы. Об этом сообщил агентству BNS директор компании Дарюс Нармонтас.

В парке планируется построить до 62 ветроустановок мощностью до 8 МВт каждая.

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По словам Нармонтаса, проект может обойтись в сумму до 1 млрд евро, а инвестиции планируется привлечь из иностранных фондов. "Мы уже ведем переговоры с несколькими крупнейшими фондами мира о строительстве этого парка (...). У нас есть восемь кандидатов", - сказал он.

Нармонтас уточнил, что Zalia zema была создана именно для этого проекта, и все решения пока принимает группа Evecon.

Планируется, что разрешение на строительство будет выдано в середине 2024 года, а парк должен начать работу в 2027 году.

Эстония Литва Evecon
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