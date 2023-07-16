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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Carlsberg заявил, что указ о временном управлении "Балтикой" усложнит продажу актива

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Указ президента РФ, направленный на передачу компании "Балтика" Росимуществу на временное управление, делает перспективы продажи актива неопределенными, сообщает концерн Carlsberg Group.

"В соответствии с президентским указом перспективы продажи сейчас крайне неопределенные", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ о передаче 100% ООО "Пивоваренная компания "Балтика" в управление России.

Концерн сообщил, что не получал от российских властей соответствующих уведомлений и отметил, что такое развитие событий считает "неожиданным".

Ранее Carlsberg Group, которая заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года, сообщала, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса, имя будущего владельца "Балтики" концерн не называл.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами в стране.

Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

Carlsberg Group Балтика Росимущество
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