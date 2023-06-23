Carlsberg Group подписала соглашение о продаже "Балтики"

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией "Балтика".

"Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим обширным процессом отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group, Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса", - говорится в сообщении концерна.

Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса было очень сложным, оно включало около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон.

"Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на сделку распространяются несколько обычных условий, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций", - говорится в пресс-релизе.

Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.

Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году, говорится в пресс-релизе.

Carlsberg заявил о планах уйти с российского рынка в марте прошлого года. Кроме того, он приостановил инвестиции и экспорт в РФ, отказался от рекламы на российском рынке и прекратил выпускать здесь пиво под своим флагманским брендом Carlsberg.

Концерн владел долей в пивоваренной компании "Балтика" с 2000 года, в 2008 году он стал мажоритарным акционером (а затем единственным, выкупив акции с биржи и проведя делистинг).

"Балтика"

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами в России.

Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщалось, о планах выйти с российского рынка объявил и нидерландский пивоваренный концерн Heineken. Еще один зарубежный производитель - бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) принял решение продать свою неконтролирующую долю в совместном предприятии AB InBev Efes, которое объединяет активы AB InBev и турецкой Anadolu Efes в РФ и на Украине. AB InBev ведет переговоры с Anadolu Efes о выкупе доли, сообщалось ранее.

AB InBev Efes с 2019 года является лидером российского пивного рынка.