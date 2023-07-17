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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Новак обсудил с министром нефти Венесуэлы перспективы сотрудничества

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии, а также электроэнергетики, сообщила пресс-служба правительства России по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с министром нефти Венесуэлы Педро Тельечеа.

Чиновники также обсудили взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Еще одной темой переговоров стало развитие проектов по добычи нефти в Венесуэле с участием российских НК.

"Крепкую основу нашего торгово-экономического сотрудничества составляют добычные проекты в нефтегазовой сфере, которая продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на санкционное давление на Россию и Венесуэлу. Показательно, что план совместных предприятий по добыче углеводородов за 2022 год перевыполнен на 18%", - сказал через пресс-службу Новак.

На переговорах было отмечено, что по итогам января-мая 2023 года российско-венесуэльский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 47%, в том числе за счет роста вдвое экспорта удобрений и соевого масла из России. Страны проявляют интерес к взаимным поставкам продукции АПК, обсуждается возобновление экспорта российской пшеницы в Венесуэлу на новых коммерческих условиях, подчеркивается в сообщении.

ОПЕК Венесуэла Александр Новак Педро Тельечеа
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