Сборы нового фильма "Миссия: невыполнима" в США и Канаде оказались хуже прогнозов

Съемки нового фильма "Миссия: невыполнима" Фото: Samantha Zucchi/Insidefoto/Mondadori Portfolio via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Кассовые сборы очередного фильма с Томом Крузом "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" (Mission: Impossible – Dead Reckoning) в кинотеатрах США и Канады составили $56,2 млн за минувшие три дня, тогда как студии Paramount и Skydance рассчитывали на сборы свыше $60 млн.

Премьера новой части серии фильмов про агента Итана Ханта, стартовавшей в 1996 году, состоялась в среду 12 июля, и за пять дней после дебюта картине удалось заработать в Северной Америке $80 млн, передает CNN. Мировые сборы достигли $235 млн, что является рекордом для франшизы.

Бюджет картины без учета маркетинговых расходов составил около $300 млн.

Эксперты отмечают, что это лето выдалось неудачным для громких блокбастеров, и многие долгожданные премьеры не смогли оправдать ожидания создателей в дебютный уикэнд. Это касается фильмов "Флэш", "Индиана Джонс и колесо судьбы", а также анимационного фильма Disney "Элементали".

Публика и критики очень положительно оценили "Смертельную расплату", что позволяет надеяться на хорошие сборы в дальнейшем, пишет Variety. Кроме того, фильмы серии "Миссия: невыполнима" часто привлекают более возрастную аудиторию, которая не спешит в кинотеатры сразу после премьеры.

В то же время картине придется непросто в борьбе за предпочтения зрителей: уже на следующих выходных состоятся премьеры сразу двух ожидаемых фильмов - "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга и "Оппенгеймера" режиссера Кристофера Нолана.