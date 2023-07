Кассовые сборы нового "Индианы Джонса" оказались хуже прогнозов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сборы фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) в кинотеатрах Северной Америки составили $60 млн в первые выходные после премьеры, по данным Comscore.

Аналитики Box Office Pro прогнозировали кассовые сборы пятого фильма о приключениях исследователя в исполнении Харрисона Форда на уровне $70 млн. Дистрибьютор картины, Walt Disney Co., ожидал выручку в Северной Америке на уровне $65 млн.

Эксперты полагают, что в 2023 году в целом американские кинотеатры продадут билеты на общую сумму $8,8 млрд. Еще несколько недель назад прогноз составлял $9,2 млрд, а до пандемии коронавируса ежегодная выручка превышала $11 млрд.

По данным Comscore, в первом полугодии 2023 года североамериканские кассовые сборы выросли на 18% в годовом выражении, до $4,54 млрд, однако показатель на 21% отстает от аналогичного периода доковидного 2019 года.

Поддержать американский кинорынок могут несколько ожидаемых блокбастеров, два из которых появятся на экранах уже в июле. Боевик с Томом Крузом "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" может заработать в США и Канаде более $300 млн, а фильм "Барби" с участием Марго Робби и Райана Гослинга может собрать до $240 млн, прогнозируют эксперты Box Office Pro.