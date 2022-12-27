Глобальные кассовые сборы "Аватара" достигли $855 млн

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фильм "Аватар: Путь воды" собрал $855 млн за две недели мирового проката, заняв по этому показателю пятое место среди всех премьер этого года, пишет CNBC.

В США и Канаде в минувшие выходные новый блокбастер Джеймса Кэмерона заработал $56 млн – на 58% меньше, чем в дебютный уикэнд. Аналитики отмечают, что такой спад в целом обычен для популярных фильмов, однако в данном конкретном случае его можно объяснить снежной бурей, обрушившейся на Северную Америку.

В других странах спад составил всего 44%, что говорит о высоких шансах фильма на продолжительный успех у кинозрителей.

"В январе прямых конкурентов у него не будет, и "Аватар" вполне может добрать то, что он недополучил в начале, если такое вообще случится", - сказал старший аналитик BoxOffice.com Шон Роббинс, добавив, что следующий блокбастер, "Человек-муравей и Оса: Квантомания", выйдет на экраны только в середине февраля.

Совокупные сборы "Аватара" в Северной Америке сейчас составляют $254 млн, в остальном мире – $601 млн. Помешать серьезно улучшить эти цифры фильму могут не самые восторженные рецензии – зрители и критики отмечают потрясающие визуальные спецэффекты при довольно непримечательном сюжете.

Лидером мирового кинорынка в этом году является картина с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик", заработавшая в глобальном прокате почти $1,5 млрд

Первый "Аватар", вышедший в 2009 году, удерживает титул самого успешного фильма в истории: его мировые сборы превышают $2,9 млрд.