Brent торгуется у $79,3 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили снижение вечером в понедельник, однако отрицательная динамика сохраняется из-за слабых статданных из Китая.

К 17:42 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,75%) - до $79,27 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,57 (0,76%) - до $74,85 за баррель.

За прошлую неделю Brent выросла в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что стало самой длинной серией недельных подъемов с апреля.

Китайская экономика во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали 6,9%.

"Импорт нефти в КНР по-прежнему находится вблизи рекордных уровней, однако восстановление экономики страны так и не оказало на рынок того влияния, которого многие ждали. За последние четыре месяца Китай трижды фиксировал рекордные месячные объемы импорта нефти, но мировой физический рынок довольно слаб", - написал стратег RBC Capital Markets Майкл Тран.

Также негативным фактором стало растущее предложение на рынке. В воскресенье телеканал Al Jazeera сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.