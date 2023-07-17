Нефть дешевеет после самого длинного недельного подъема с апреля

Цена Brent составила $79,12 за баррель

Фото: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по Москве составляет $79,12 за баррель, что на 75 центов (0,94%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты опустились в цене на $1,49 (1,8%) – до $79,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 72 цента (0,96%) и составили $74,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на август, чей срок обращения к настоящему времени истек, подешевели на $1,47 (1,9%) – до $75,42 за баррель.

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.

В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари.

На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.