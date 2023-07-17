Россия сократит нефтеэкспортный график на III кв. на 2,1 млн т

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Россия сокращает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти.

"В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. баррелей/сутки график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн тонн, что соответствует обозначенному уровню сокращения экспорта на август", - говорится в сообщении министерства энергетики.

Снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов РФ (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), так и трубопроводные поставки, уточняет ведомство.

Как сообщалось, Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством снижения экспорта на обозначенную величину. Позднее вице-премьер Александр Новак пояснил, что компании будут самостоятельно решать, прибегать ли им к сокращению добычи нефти для снижения ее поставок на мировые рынки.

Меры РФ по снижению экспорта последовали вслед за решением Саудовской Аравии о продлении на август добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с. По словам Новака, эти ограничения позволят сбалансировать мировой рынок в период низкого спроса.