Новак заявил, что компании будут сами решать, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские нефтяные компании сами будут решать, сокращать ли им добычу нефти в августе или экспорт, но цель России - уменьшить поставки на мировые рынки, прокомментировал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Как сообщалось, Россия приняла решение "добровольно сократить в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", при этом не поясняя, будет ли сокращена и добыча.

"Мы объявили, что уменьшим в августе поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно (к решению о сокращении добычи на 500 тыс. б/с с марта 2023 года - ИФ). Это решение сбалансирует рынок в период низкого спроса. И это означает, что мы меньше отгрузим, меньше Россия поставит на мировые рынки", - сказал он.

"Компании будут самостоятельно решать, как будут действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом у нас задача - уменьшить поставки на мировые рынки", - ответил он на вопрос, будет ли снижаться добыча.

Вице-премьер сказал также, что прогноз добычи нефти Россией на 2023 год не поменялся - это 515 млн тонн. "Это с учетом уже тех решений, которые были приняты по сокращению добычи. По 2024 году в настоящее время идет формирование прогноза", - заметил Новак.