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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Золото дешевеет после резкого роста на прошлой неделе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото снижаются в понедельник после рекордного недельного подъема с апреля.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:25 по Москве понизились на 0,45%, до $1955,8 за тройскую унцию. По итогам минувшей недели цены на золото выросли на 1,7% благодаря данным о замедлении инфляции в США.

Негативным фактором для рынка драгметаллов стали обнародованные в понедельник статданные из Китая.

Китайская экономика во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали 6,9%.

"Золото по-прежнему удерживается выше отметки $1950 за унцию, поскольку трейдеры и инвесторы все еще не готовы в полной мере переключиться на акции. Последний статданные из Китая усиливают опасения по поводу состояния мировой экономики", - отметил аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Comex Китай США
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