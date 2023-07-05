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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Золото умеренно дорожает на слабых статданных из Китая

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду из-за повышенного спроса на защитные активы, вызванного слабыми статданными по китайской экономике.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:07 по московскому времени повысились на 0,34%, до $1936 за тройскую унцию.

Как сообщалось, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, в июне опустился до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае. PMI сферы услуг снизился до 53,9 пункта с 57,1 пункта.

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Оба индикатора обновили минимумы за пять месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений. Между тем значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, и оба индекса остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

"Хрупкое доверие рынка и снижение фондовых индексов на опасениях по поводу состояния мировой экономики заставило инвесторов удерживать защитные золотые активы в своих портфелях", - сказал аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

"Китай стал очередной страной, опубликовавшей разочаровывающие экономические данные, и инвесторы боятся, что агрессивная политика центробанков повергнет экономики в рецессию", - добавил он.

золото Китай КНР
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