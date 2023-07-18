Глава Saudi Aramco Амин Нассер вошел в совет директоров BlackRock

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор саудовской госкорпорации Saudi Aramco Амин Нассер вошел в совет директоров BlackRock, сообщила американская инвесткомпания.

Это решение отражает важность Ближнего Востока в долгосрочной стратегии развития BlackRock, отмечается в сообщении.

"Выдающаяся карьера Амина в Aramco, продолжающаяся более четырех десятилетий, дает ему уникальное понимание многих ключевых факторов для нашей компании и наших клиентов", - прокомментировал глава BlackRock Ларри Финк.

"Его опыт руководящей работы, понимание мировой энергетической отрасли и драйверов перехода к низкоуглеродной экономике, а также его знание ближневосточного региона внесут значительный вклад в обсуждения в совете директоров BlackRock", - добавил Финк.

Нассер руководит Aramco с 2015 года. Под его руководством компания вышла на фондовую биржу в 2019 году. В 2021 году Aramco анонсировала планы по достижению нулевого уровня углеродных выбросов к 2050 году.

Бадер Аль-Саад, глава Арабского фонда экономического и социального развития, останется в совете директоров BlackRock до конца своего срока и не будет переизбираться в совет в 2024 году.

BlackRock управляет активами на $9,4 трлн.