Глава BlackRock Ларри Финк продал 7% своей доли в компании за $25 млн

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк продал 35,8 тыс. акций компании, получив за них около $25 млн. Об этом говорится в документах, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В результате Финк сократил свою долю в BlackRock примерно на 7%.

Продажа акций состоялась во вторник в рамках трех сделок по цене от $694 до $696,35 за бумагу.

На прошлой неделе BlackRock, крупнейшая в мире инвестиционная компания по объему активов под управлением, отчиталась о снижении чистой прибыли на 19% в первом квартале.

Акции BlackRock дорожают на 0,3% на премаркете в пятницу и торгуются на уровне $698,49 за бумагу.