Гаутам Адани заявил, что Индия станет к 2050 году второй экономикой мира

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Индия станет до 2030 года третьей, а к 2050 году - второй по размеру экономикой мира, заявил индийский миллиардер Гаутам Адани на годовом собрании акционеров Adani Enterprises, флагманской компании его конгломерата Adani Group, где он также возглавляет совет директоров. Его слова приводят Financial Times и Livemint..

По словам Адани, подушевой доход в стране вырастет более чем в восемь раз, до $16 тысяч.

"Я ожидаю, что в следующее десятилетие Индия начнет наращивать [ВВП] на $1 трлн каждые 18 месяцев", - сказал бизнесмен.

К 2050 году размер экономики страны вполне может достичь $25-30 трлн, а общая капитализация рынка акций превысит $40 трлн, полагает Адани.

Недавно аналитики Goldman Sachs спрогнозировали, что экономика Индии выйдет на второе место в мире к 2075 году, уступив только Китаю.

Сейчас Индия занимает пятое место в мире по объему ВВП.

Адани также отметил рекордные финансовые результаты Adani Group в 2022-2023 финансовом году. Выручка конгломерата выросла на 85%, до 26,2 трлн индийских рупий ($320 млрд), EBITDA - на 36%, до 572,2 млрд рупий, чистая прибыль - на 82%, до 235,1 млрд рупий.

Согласно презентации к годовому собранию акционеров, выручка Adani Enterprises в 2023 фингоду, который завершился в марте, увеличилась на 96%, до 1,38 трлн рупий, EBITDA - более чем вдвое, до 100,3 млрд рупий, чистая прибыль - более чем втрое, до 24,7 млрд рупий.

Adani Enterprises владеет активами в различных сферах, включая добычу угля, аэропорты и центры обработки данных. Компания занимается тем, что покупает новые бизнесы, развивает их, чтобы выделить позднее в самостоятельные организации.