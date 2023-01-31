Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Власти Индии ожидают замедления роста экономики в следующем фингоду до 6,5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Индии ожидает замедления роста ВВП страны в следующем финансовом году, который начнется в апреле, на фоне ужесточения финансовых условий и перебоев в цепочках поставок. Это следует из выступления министра финансов Нирмалы Ситхараман в парламенте страны.

Прогнозный диапазон для темпов роста экономики составляет 6-6,8%, или 6,5% в медианном выражении, после подъема на ожидаемые 7% в текущем фингоду и 8,7% в прошлом отчетном периоде, цитирует выступление министра издание The Economic Times.

Если прогноз не предстоящий фингод сбудется, индийский ВВП продемонстрирует рекордные темпы роста среди всех крупнейших экономик мира, отмечает Bloomberg.

Позитивными факторами для экономики Индии в следующем финансовом году станут продолжающееся восстановление потребительских расходов и капиталовложений, а также ожидаемое увеличение объемов кредитования, особенно среди мелких и средних компаний, прогнозируют эксперты в правительстве.

Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Прибыль крупных промпредприятий Китая в 2022 году упала на 4%

Brent подешевела до $84,85 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 31 января

Военная операция на Украине

Франция рассматривает возможность подготовки украинских пилотов

Франция рассматривает возможность подготовки украинских пилотов

США приостанавливают выдачу лицензий американским компаниям на экспорт технологий в Huawei

Bloomberg сообщил о стремлении Германии ограничить импорт СПГ из РФ

Военная операция на Украине

Байден заявил об отсутствии у США планов поставлять Украине истребители F-16

Трое пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя

Трое пострадали при нападении на пассажиров в метро Брюсселя
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });