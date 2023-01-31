Власти Индии ожидают замедления роста экономики в следующем фингоду до 6,5%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Индии ожидает замедления роста ВВП страны в следующем финансовом году, который начнется в апреле, на фоне ужесточения финансовых условий и перебоев в цепочках поставок. Это следует из выступления министра финансов Нирмалы Ситхараман в парламенте страны.

Прогнозный диапазон для темпов роста экономики составляет 6-6,8%, или 6,5% в медианном выражении, после подъема на ожидаемые 7% в текущем фингоду и 8,7% в прошлом отчетном периоде, цитирует выступление министра издание The Economic Times.

Если прогноз не предстоящий фингод сбудется, индийский ВВП продемонстрирует рекордные темпы роста среди всех крупнейших экономик мира, отмечает Bloomberg.

Позитивными факторами для экономики Индии в следующем финансовом году станут продолжающееся восстановление потребительских расходов и капиталовложений, а также ожидаемое увеличение объемов кредитования, особенно среди мелких и средних компаний, прогнозируют эксперты в правительстве.