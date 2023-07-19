Суд продлил процедуру банкротства экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко до декабря

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 17 июля продлил процедуру банкротства бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко до декабря.

Как следует из информации на сайте суда, следующий отчет финансового управляющего должника назначен на 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в его реестр кредиторов долги на 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основного долга перед заявителем.

17 февраля 2022 года суд признал Корищенко несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Между тем госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского Инвестбанка) 3 мая 2023 года подала в суд заявление с просьбой временно ограничить право Корищенко на выезд из РФ. Его рассмотрение суд назначил на 21 июля.

В МВД России 1 июля 2022 года сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела о растрате около 1,4 млрд рублей, вменяемой экс-зампреду ЦБ РФ.

"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя ЦБ РФ, бывшего председателя правления АКБ "Инвестбанк" (ОАО) Константина Корищенко и экс-руководителя ряда офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна. Они обвиняются в растрате принадлежащих банку ценных бумаг, совершенной организованной группой в особо крупном размере", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей.

Фигурантов задержали 16 июня 2021 года. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

"В порядке арбитражного судопроизводства один из обвиняемых привлечен к субсидиарной ответственности, принадлежащее ему имущество стоимостью более 800 млн рублей возвращено банку. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по ходатайству следователя наложен арест на ценные бумаги стоимостью более 500 млн рублей", - сообщала тогда Волк.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах он руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в Инвестбанке, который в итоге лишился лицензии.