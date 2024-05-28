Процедура банкротства бывшего зампреда ЦБ РФ Корищенко продлена до ноября

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 27 мая продлил процедуру банкротства бывшего заместителя председателя Банка России Константина Корищенко на шесть месяцев. Как следует из картотеки суда, суд назначил следующий отчет финансового управляющего должника на 27 ноября.

Арбитражный суд Москвы 16 июня 2021 года по заявлению физлица ввел в отношении финансиста процедуру реструктуризации задолженности и включил в его реестр кредиторов 4,6 млн рублей, в том числе 1,5 млн рублей основного долга перед заявителем.

17 февраля 2022 года суд признал Корищенко несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий московского Инвестбанка) 3 мая 2023 года подала в суд заявление с просьбой временно ограничить право Корищенко на выезд из России. В конце марта 2024 года суд удовлетворил эту просьбу. Запрет действует до даты "вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина".

В МВД 1 июля 2022 года журналистам сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела о растрате в размере около 1,4 млрд рублей, вменяемой экс-зампреду ЦБ. Корищенко фигурировал в деле как бывший зампред ЦБ и бывший предправления АКБ "Инвестбанк" вместе с бизнесменом Максимом Пальчуном. Им вменили растрату принадлежащих банку ценных бумаг, совершенную организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице Агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Ущерб составил порядка 1,4 млрд рублей.

Фигурантов задержали 16 июня 2021 года. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата). Таганский суд в сентябре 2023 года назначил Корищенко и Пальчуну по семь лет колонии и крупные штрафы, а также взыскал с них ущерб.

Мосгорсуд 25 декабря 2023 года за истечением сроков давности освободил от наказания по этому Корищенко и Пальчуна. "Корищенко и Пальчун освобождены из-под стражи в зале суда. В остальной части приговор Таганского суда Москвы от 19 сентября 2023 года оставлен без изменений", - сказали в Мосгорсуде.

Корищенко был зампредом ЦБ в 2002-2008 годах, одновременно возглавляя совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в Инвестбанке, который в итоге лишился лицензии.