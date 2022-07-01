Бывшего зампреда ЦБ Корищенко будут судить по делу о растрате 1,4 млрд рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Следственном департаменте МВД завершилось расследование растраты имущества АКБ "Инвестбанк" на 1,4 млрд рублей, по делу проходит бывший предправления этого банка Константин Корищенко, который в 2000-х занимал пост зампреда Банка России.

Дело будет направлено в Савеловский суд Москвы, сообщила "МВД Медиа" представитель министерства Ирина Волк.

Также по делу проходит бывший руководитель офшорных компаний бизнесмен Максим Пальчун. Обоим вменяют растрату ценных бумаг банка, совершенную организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК).

По версии следствия, активы были выведены в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. Действия соучастников обанкротили кредитную организацию и возложили на государство в лице агентства по страхованию вкладов ответственность по обязательствам перед вкладчиками. Следствие оценило ущерб примерно в 1,4 миллиарда рублей.

Корищенко и Пальчуна задержали 16 июня 2021 года, вскоре им было предъявлено обвинение.

"В порядке арбитражного судопроизводства один из обвиняемых привлечен к субсидиарной ответственности, принадлежащее ему имущество стоимостью более 800 млн рублей возвращено банку. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по ходатайству следователя наложен арест на ценные бумаги стоимостью более 500 млн рублей", - сообщила Волк.

Таганский суд ранее приговорил одного из бывших руководителей Инвестбанка к трем с половиной годам лишения свободы за растрату. Еще пять бывших топ-менеджеров банка продолжают судить.

Инвестбанк лишился лицензии 13 декабря 2013 года.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ в 2002-2008 годах, одновременно возглавляя совет директоров Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), в 2008-2010 годах он был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 работал в Инвестбанке, который в итоге лишился лицензии.