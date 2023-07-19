Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Путин поручил ввести страхование возможного ущерба, причиненного при использовании ИИ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Необходимо ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас запущены экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Однако их механизм требует, безусловно, совершенствования, в том числе на законодательном уровне. Нужно дополнительно упростить доступ к таким режимам, а также ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта", - заявил Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Прошу завершить эту работу в период осенней сессии парламента", - подчеркнул он.

В РоссииПутин проведет совещание с министрами по внедрению искусственного интеллектаЧитать подробнее

При этом Путин поручил правительству увеличить количество компаний с госучастием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе.

"Напомню, что мы договорились обеспечить до 2030 года государственную поддержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта, и здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-2026 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров", - сказал Путин.

Если этого не будет, отметил президент, то и соответствующего движения вперед не будет.

"Второе. Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют и планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. Прошу это рассматривать как прямое поручение, нужно поработать с этими компаниями. Да, безусловно, потребуются изменения корпоративной стратегии цифровой трансформации. Да, конечно, попрошу правительство предметно заняться этим вопросом с компаниями, как я уже сказал", - сказал Путин.

Президент обозначил и еще один, по его словам, важнейший вопрос. "Это подготовка специалистов, которые работают с цифровыми технологиями. Всем вузам страны уже направлен обновленный образовательный модуль систем искусственного интеллекта. Он рекомендован к включению в обязательные программы. Думаю, можно сделать более решительный шаг и объявить такой модуль обязательным", - сказал Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ намерен масштабировать "пилот" с цифровыми рублями с 2025 года

Пшеница подорожала на 9% из-за эскалации ситуации в Черном море

Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

Eni и Repsol могут начать экспорт СПГ из Венесуэлы в Европу в 2024 году

Холдинговая структура ТМК редомицилировалась в САР на остров Русский

Estee Lauder сообщила о взломе систем и перебоях в работе

Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ в 2024 г. будут выше заложенных в законе на трехлетку

Силуанов заявил, что расходы бюджета РФ в 2024 г. будут выше заложенных в законе на трехлетку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });