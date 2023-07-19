Путин поручил ввести страхование возможного ущерба, причиненного при использовании ИИ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Необходимо ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас запущены экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Однако их механизм требует, безусловно, совершенствования, в том числе на законодательном уровне. Нужно дополнительно упростить доступ к таким режимам, а также ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта", - заявил Путин в среду на совещании с членами правительства.

"Прошу завершить эту работу в период осенней сессии парламента", - подчеркнул он.

При этом Путин поручил правительству увеличить количество компаний с госучастием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе.

"Напомню, что мы договорились обеспечить до 2030 года государственную поддержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта, и здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-2026 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров", - сказал Путин.

Если этого не будет, отметил президент, то и соответствующего движения вперед не будет.

"Второе. Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют и планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе. Прошу это рассматривать как прямое поручение, нужно поработать с этими компаниями. Да, безусловно, потребуются изменения корпоративной стратегии цифровой трансформации. Да, конечно, попрошу правительство предметно заняться этим вопросом с компаниями, как я уже сказал", - сказал Путин.

Президент обозначил и еще один, по его словам, важнейший вопрос. "Это подготовка специалистов, которые работают с цифровыми технологиями. Всем вузам страны уже направлен обновленный образовательный модуль систем искусственного интеллекта. Он рекомендован к включению в обязательные программы. Думаю, можно сделать более решительный шаг и объявить такой модуль обязательным", - сказал Путин.