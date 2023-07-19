Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Путин проведет совещание с министрами по внедрению искусственного интеллекта

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 19 июля проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба президента РФ.

"Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики", - говорится в сообщении.

С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщили в пресс-службе.

Владимир Путин Герман Греф Максут Шадаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гендиректором Danone в РФ стал министр сельского хозяйства Чечни

Гендиректором Danone в РФ стал министр сельского хозяйства Чечни

Что произошло за день: вторник, 18 июля

Хуснуллин оценил стоимость ремонта Крымского моста в 1-1,3 млрд рублей

Хуснуллин оценил стоимость ремонта Крымского моста в 1-1,3 млрд рублей

Минздрав допускает проведение медикаментозных абортов только в стационаре

"Почте России" потребуется 140 млрд рублей на модернизацию объектов

"Почте России" потребуется 140 млрд рублей на модернизацию объектов

Мишустин сообщил о завершении фортификации линий размещения российских войск

Дума перенесла Всероссийскую сельскохозяйственную перепись

Дума перенесла Всероссийскую сельскохозяйственную перепись

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

Росстандарт отметил снижение доли контрафакта на АЗС страны до 3,9%

Минздрав РФ готов обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках

Минздрав РФ готов обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках

Власти Крыма не зафиксировали массовых отмен броней на отдых в регионе после атаки на мост

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });