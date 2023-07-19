Путин проведет совещание с министрами по внедрению искусственного интеллекта
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 19 июля проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба президента РФ.
"Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в отрасли экономики", - говорится в сообщении.
С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщили в пресс-службе.