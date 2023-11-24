Путин предложил бизнесу софинансировать разработки в сфере ИИ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что структура финансирования науки может быть изменена для выделения дополнительных средств на исследования и разработки в сфере генеративного искусственного интеллекта при условии их софинансирования со стороны компаний.

Он сказал об этом на международной конференции AI Journey.

"Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей. При условии, если наши ведущие компании возьмут на себя обязательства софинансировать такие работы, обеспечить тестирование соответствующих технологий и главное - на основе полученных результатов создать прорывные продукты, конкурентоспособные по сравнению с ведущими мировыми образцами", - сказал президент.

Он отметил, что Россия сейчас входит в число тех немногих стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта и большие языковые модели: "Это разработки Сбера, вот сейчас только говорили об этом - GigaChat и Kandinsky, а также Яндекса - это YandexGPT и "Шедеврум"."

"Нужно укреплять это конкурентное преимущество, создавать на основе таких технологий новые рынки, целое созвездие продуктов и услуг. И прежде всего, речь о том, чтобы воспользоваться самыми передовыми технологиями, повысить свою эффективность могли врачи, учителя, строители, агрономы, работники промышленности, транспорта, государственного управления и многих других сфер", - подчеркнул глава государства.