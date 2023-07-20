IBM неожиданно снизила выручку во II квартале

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines по итогам второго квартала 2023 года незначительно сократила выручку, что стало неожиданностью для аналитиков и привело к умеренному снижению котировок акций компании.

Как сообщается в пресс-релизе IBM, выручка в апреле-июне текущего года понизилась на 0,4%, до $15,48 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали показатель на уровне $15,6 млрд.

Чистая прибыль выросла на 8%, до $1,58 млрд, или $1,72 в расчете на акцию, по сравнению с $1,39 млрд ($1,53 на акцию) за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов тем временем сократилась до $2,18 с $2,31 на акцию, однако превысила средний прогноз экспертов на уровне $2,01 на акцию.

В минувшем квартале выручка IBM в сегменте программного обеспечения увеличилась на 7,2% и достигла $6,6 млрд, в консалтинге ее рост составил 4,3% - до $5 млрд, в сегменте инфраструктуры показатель упал на 14,6% и составил $3,6 млрд.

Компания по-прежнему ожидает роста выручки в 2023 году на 3-5% и показатель свободного денежного потока в размере порядка $10,5 млрд.

Бумаги компании на дополнительных торгах в среду подешевели на 1%. С начала года капитализация компании понизилась на 3,8%, до $122,9 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 18,9%.