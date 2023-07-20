Путешествия по России подорожали в среднем на 8-10% в 2023 году

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Цены на путешествия по России выросли в среднем на 8-10% в 2023 году, но динамика роста очень различается по регионам: в некоторых отдых может обойтись даже дешевле, чем годом ранее, сообщил на песс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Есть регионы, показывающие большую динамику. Конечно, это регионы, которые оказались в более выгодном транспортном положении относительно своих соседей. Есть регионы, которые столкнулись с транспортными проблемами. Там цены ниже, чем прошлогодние. Я, в частности, говорю о Крыме, который оказался в непростой ситуации с точки зрения туристического сезона", - уточнил он.

По его словам, наибольшим спросом пользуются курорты Черноморского побережья - Краснодарский край, Крым, Абхазия, куда туристы прибывают из Сочи.

"Если говорить об особенностях этого сезона, то в этом году у нас отсутствуют пиковые проявления резкого изменения стоимости, которые наблюдались последние пару лет. Например, в прошлом году авиакомпании не могли продавать билеты в Сочи из-за 100% загрузки курорта", - сказал он.

Как отметил Уманский, в этом летнем сезоне загрузка курортов страны высокая, но еще есть предложения на любой кошелек.