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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Отмена НДС на организованные путешествия по РФ позволит туроператорам снизить цены на 8-10%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла в третьем чтении законопроект, освобождающий от уплаты НДС на четыре года туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма. Как считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), это может снизить цены на организованные путешествия по России на 8-10%.

"Мы рады, что настойчивые усилия нашего союза по отмене НДС для внутренних и въездных туроператоров были оценены в правительстве и увенчались успехом. На протяжении многих лет РСТ поднимал эту тему, но особенно остро она встала в тот момент, когда от НДС в прошлом году освободили гостиницы, кемпинги, турбазы и другие средства размещения", - приводит пресс-служба РСТ слова его президента Ильи Уманского.

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Он пояснил, что, когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду, и даже к прямому бронированию отелей. Избыточная фискальная нагрузка приводит к тому, что большинство игроков рынка внутреннего туризма сегодня - это микро- и малый бизнес, работающий исключительно на УСН.

"Отмена НДС - это именно та системная мера, которая приведет к укрупнению уже существующих туроператоров и позволит туроператорскому рынку России эффективно развиваться. Следующим логичным шагом должен стать вопрос о необходимости освобождения от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма", - уверен президент РСТ.

По словам гендиректора компании "Дельфин" Сергея Ромашкина, отмена НДС будет способствовать снижению цен на внутренний турпродукт.

"По нашим оценкам, снижение цен может составить 8-10% от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора с туроператором", - отметил эксперт.

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"Мы всегда считали, что отели и туроператоры должны работать в унисон. Но когда отелям отменили НДС, туроператоры, для которых он остался, были вынуждены фактически взять на себя этот "выпавший" налог: соответственно, наши цены оказались выше, чем в отелях. Создалась чрезвычайно неудобная ситуация, когда турист покупает у нас тур с размещением в отеле и видит там другие цены. Но мы технически не могли продавать по ценам отеля. Сейчас этот баланс возвращается", - считает гендиректор "Дельфина".

По его словам, мера коснется не всего рынка, а порядка 200 компаний. "Но роль этих компаний очень велика. Они формируют основную часть турпродукта. Поддерживая туроператоров таким образом, государство стимулирует развитие внутреннего и въездного туризма в стране", - пояснил эксперт.

В настоящее время в РФ работает порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходит под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения. Отмена НДС затронет не менее 300 крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения. Освобождение применяется на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2027 года включительно.

РСТ
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