Возобновилось бронирование отдыха в отелях Крыма

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Нормализуется ситуация с туристическими поездками в Крым, туристы приезжают и заселяются в отели, туроператоры начали получать заявки на восстановление отмененных броней и на новые бронирования до конца лета, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Ситуация на крымском направлении нормализуется. После восстановления реверсивного движения на Крымском мосту туристы спокойно возвращаются и заезжают. Уже вчера началось восстановление некоторых аннулированных заявок, начались бронирования на июль-август, а также ближайшие даты", - сообщила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

Директор по продукту компании "Мультитур" Евгения Кизей сказала, что туроператор не снимает с маршрута автобусные туры на 20 июля из Москвы и на 21 июля из Крыма. Большая часть туристов, по ее словам, высадится в Анапе, остальные отправятся на полуостров на мини-вэнах или такси.

"Число аннуляций в понедельник было небольшим, большинство туристов переносили даты, так как отели идут на переносы ближайших заездов без штрафных санкций", - добавила эксперт.

Директор крымской компании "Турэтно" Андрей Пылов отмечает, что в 17 июля число аннуляций составило примерно 10% от общего объема забронированных туров.

"Основные опасения местного турбизнеса связаны с тем, что произошедшее может ударить по спросу. Те, кто уже забронировал выезды в Крым, приедут, но новых бронирований будет гораздо меньше, чем мы ожидали. Это особенно чувствительно, учитывая, что спрос с начала июля сильно активизировался", - сказал эксперт.

Из-за атаки беспилотников на Крымский мост автомобильное движение по мосту прерывалось. В ночь на 18 июля его возобновили по одной полосе в реверсивном режиме. Из-за перерыва в сообщении отельеров Крыма просили оставить ненадолго туристов, которые не смогли вовремя завершить отдых, а на Кубани были открыты перехватывающие парковки для автомобилистов, направлявшихся в Крым.

Пассажиры автобусов добираются до полуострова на паромах. Паромная переправа работает в обычном режиме, рейсовые автобусы с организованными туристами пропускают в приоритетном порядке. Поезда следуют по расписанию.