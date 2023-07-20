РФ в этом сезоне может экспортировать рекордные 4 млн т подсолнечного масла

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Россия 2022/2023 сельхозгоду (по масличным - сентябрь-август) может экспортировать 4 млн тонн подсолнечного масла, что станет рекордным показателем, сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.

"Считаем, что отэкспортируем в этом сезоне примерно 4 млн тонн подсолнечного масла, это будет рекорд. Но потенциал экспорта составляет 4,7 млн тонн. При этом существует довольно серьезный дисконт на подсолнечное масло по сравнению с соевым и пальмовым. Это довольно редкий случай, когда цены на подсолнечное масло опускаются ниже пальмы", - сказал он.

Согласно презентации, в предыдущем сезоне экспорт российского подсолнечного масла составил 3,1 млн тонн.

Ключевыми направлениями экспорта масла являются Китай, куда с сентября прошлого года по июнь нынешнего было отправлено 667 тыс. тонн (88 тыс. тонн годом ранее), Турция - 574 тыс. тонн (804 тыс. тонн), Индия - 476 тыс. тонн (303 тыс. тонн), Иран - 470 тыс. тонн (345 тыс. тонн), Египет - 205 тыс. тонн (177 тыс. тонн).

Производство подсолнечника в 2023/2024 сезоне, по прогнозу ИКАР, может снизиться до 15,7 млн тонн с 16,4 млн тонн сезоном ранее. И в целом урожай масличных оценивается в 27,5 млн тонн (29,1 млн тонн годом ранее). "Причина в том, что впервые за довольно долгий период происходит сокращение посевных площадей, прежде всего, за счет подсолнечника, чуть-чуть рапса. И очень серьезное сокращение по масличному льну. По шести регионам - основным его производителям - сокращение составляет от 20% до 40%, - сказал Рылько. - В результате урожай масличных будет более компактным, мы его оцениваем на сегодня в 27,5 млн тонн".

В то же время, считает он, перерабатывающие мощности будут загружены, поскольку имеются "грандиозные переходящие запасы" масличных. "В этом году перерабатывающие мощности будут превышать производство масличных, но переходящие запасы сырья, которые составляют от 2 млн до 2,5 млн тонн, будут очень кстати и закроют этот гэп. Так что переработчики будут вполне себе, с нашей точки зрения, в комфортной зоне, если ничего не случится с погодой в оставшееся время", - заявил он, отметив, что переходящие запасы подсолнечника оцениваются в этом сезоне в 1,5 млн тонн.

Вместе с тем Рылько отметил, что в РФ продолжается реализация крупных проектов по переработке масличных. "Если все будет реализовано, то это потребует дополнительно найти 1,5-2,5 млн га посевных площадей, чтобы закрыть потребность новых маслозаводов", - сказал он.