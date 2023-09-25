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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Индия в прошлом сезоне увеличила закупки подсолнечного масла в России более чем вдвое

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Индия в прошлом сельхозгоду (по масличным - сентябрь 2022 - август 2023 года) закупила 683 тысячи тонн российского подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева.

Объем закупок российского соевого масла вырос в 3,5 раза, до 131 тысячи тонн.

Как говорил ранее аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой, Россия в прошлом сельхозгоду экспортировала 6,05 млн тонн растительного масла, что на 33% больше, чем годом ранее. В частности, экспорт подсолнечного масла вырос на 26%, до рекордных 3,84 млн тонн, соевого - на 18%, до 662 тысячи тонн.

Индия Агроэкспорт Мальцев Михаил Масложировой союз
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