Thyssenkrupp и ArcelorMittal получат до 2,85 млрд евро на декарбонизацию в Европе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила предоставление европейскому сталелитейному сегменту германской промышленной группы Thyssenkrupp гранта на 550 млн евро на декарбонизацию бизнеса и дополнительных выплат в размере до 1,45 млрд евро для ускорения перехода на возобновляемый водород, говорится в пресс-релизе ЕК.

Дополнительные выплаты будут предоставляться при успешном прохождении ежегодных независимых проверок.

Кроме того, ЕК одобрила предоставление 850 млн евро французскому подразделению ArcelorMittal для частичной декарбонизации сталелитейного производства. Выплата будет разделена на четыре транша.