Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Thyssenkrupp и ArcelorMittal получат до 2,85 млрд евро на декарбонизацию в Европе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила предоставление европейскому сталелитейному сегменту германской промышленной группы Thyssenkrupp гранта на 550 млн евро на декарбонизацию бизнеса и дополнительных выплат в размере до 1,45 млрд евро для ускорения перехода на возобновляемый водород, говорится в пресс-релизе ЕК.

Дополнительные выплаты будут предоставляться при успешном прохождении ежегодных независимых проверок.

Кроме того, ЕК одобрила предоставление 850 млн евро французскому подразделению ArcelorMittal для частичной декарбонизации сталелитейного производства. Выплата будет разделена на четыре транша.

ArcelorMittal Еврокомиссия ThyssenKrupp Франция Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

ЕС полностью освободил от пошлин и квот закупки сельхозпродукции из Молдавии

США ввели санкции против УГМК

Gunvor назвал беспричинным отказ Аргентины принять танкер с российским СПГ

Принят закон об исключении иностранных структур из цепи владения "значимыми" компаниями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });