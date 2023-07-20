Россия признала водород полезным ископаемым

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Водород признан в России самостоятельным полезным ископаемым, сообщил на вебинаре CGI Russia "Зеленый переход: решения для будущего" генеральный директор ООО "Газпром водород" Константин Романов.

"Самая важная новость в водородной промышленности сейчас - это недавний приказ Росстандарта от 7 июля, который включил водород в общероссийский классификатор полезных ископаемых", - сказал он.

Речь идет о приказе Росстандарта от 07.07.2023 N 490-ст "Об утверждении Изменения 5/2023 ОКПИиПВ к Общероссийскому классификатору полезных ископаемых и подземных вод". Дата введения в действие - 1 августа 2023 года.

"Мы все воспринимали водород как вторичный энергоресурс. А теперь мы понимаем, что водород можно и добывать. Если наладить этот процесс, то его хватит всем, потому что его достаточно много. Выходы водорода наблюдаются во многих странах. И уже в Австралии выдают лицензии на геологоразведку водорода. Но надо понимать, что уловить водород и провести его очистку до нужного качества - это тоже значимая задача, которую еще предстоит решать", - добавил Романов.

Руководитель дочерней компании "Газпрома" также напомнил, что водород является косвенным парниковым газом.

Романов отметил, что в настоящее время в науке происходит переоценка парникового эффекта метана: "Роль метана как парникового газа преувеличена. Метан не только содействует парниковому эффекту, отражая переотраженные от земли солнечные лучи, но и сам по себе отражает лучи солнца, тем самым не давая Земле нагреваться. Охлаждающий эффект (минус 30%) пока не учитывается".