ThyssenKrupp увеличила квартальную чистую прибыль при спаде выручки

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG снизила выручку в III финансовом квартале (апрель-июнь), однако сумела увеличить чистую прибыль.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила 83 млн евро против 76 млн евро годом ранее.

Выручка сократилась на 12% и составила 9,6 млрд евро. Объем заказов уменьшился на 6%, до 9,34 млрд евро.

Скорректированный показатель EBIT упал на 66% до уровня 243 млн евро из-за снижения цен на продукцию компании и ухудшения выручки в сталелитейном подразделении.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал скорректированную EBIT на уровне 248 млн евро при выручке в 9,78 млрд евро.

Выручка европейского сталелитейного подразделения ThyssenKrupp в III финквартале уменьшилась на 8,6%, а выручка в сегменте материалов упала на 30%.

Компания теперь ожидает, что ее скорректированная EBIT по итогам фингода составит 700-900 млн евро (high three-digit-million-euro range), тогда как предыдущий прогноз предполагал 400-900 млн евро.