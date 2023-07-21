Правительство РФ прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензин

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство прорабатывает различные варианты мероприятий, призванных стабилизировать биржевые цен на бензины, и надеется вскоре принять решения, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонтов, и объемы продаж топлива на бирже увеличатся. "Некоторые заводы даже перенесли (ремонты - ИФ) на более дальний период. Постепенно ситуация стабилизируется", - сказал он.

По словам вице-премьера, ведомства прорабатывают разные меры стабилизации биржевых цен: "У нас есть определенные предложения. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка - ИФ), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения, мы их озвучим".

Отвечая на вопрос, насколько реальным может быть введение квотирования экспорта нефтепродуктов, он сказал: "Рассматривается (такой вариант - ИФ). Но есть разные другие предложения, надо взвесить все за и против".

При этом вариант с заградительной пошлиной не рассматривается, добавил Новак: "Потому что этот системная вещь. От нее уходили, неправильно будет возвращаться".

Вице-премьер еще раз подчеркнул, что относительно дизельного топлива на рынке "особых проблем нет - и с объёмами, и с ценами", основной вопрос, который прорабатывается - биржевые цены на бензин. "На АЗС и по бензинам, и по дизелю ситуация на уровне инфляции. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась", - сказал Новак, добавив, что на бирже цены все время волатильны, и это нужно учитывать.