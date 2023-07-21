Биржевые цены на бензин с начала июля выросли на 8-10%

Аи-92 торгуется вблизи 64 тыс. руб./т, Аи-95 - 70 тыс. руб./т

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Цены на бензин на бирже продолжают непрерывный умеренный рост третью неделю подряд, день ко дню обновляя исторические рекорды. По итогам уходящей торговой недели, стоимость Аи-92 и Аи-95 достигла очередных максимумов по национальному индексу - 63 999 руб./т и 69 678 руб./т соответственно, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Уверенный подъем биржевых цен продолжается с начала июля, однако, если в первые две торговые недели их средний ежедневный рост не превышал 0,5%, то на неделе с 17 по 21 июля его темпы ускорились в среднем до 1%. Так, стоимость 92-го бензина по итогам уходящей недели выросла на 5,2%, 95-го - на 4%, а с начала июля рост составляет 10% и 7,9% соответственно.

Стоимость Аи-92 в настоящее время находится выше отметки, по которой топливный демпфер становится нулевым. Согласно данным площадки, территориальный индекс Аи-92 для рынка европейской части России в пятницу достиг 64 522 руб./т, тогда как лимит выплаты демпфера в 2023 году составляет 62 590 руб./т.

Однако нефтяные компании пока могут рассчитывать на выплаты по демпферу за июль, поскольку для его получения рассматривается среднемесячное значение индекса, а оно по состоянию на 21 июля - 60 318 руб./т.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу сообщил, что правительство России в настоящее время прорабатывает различные варианты мер по стабилизации биржевых цен на бензины и в ближайшее время надеется принять решения. "У нас есть определенные предложения. Я на днях проводил совещание (по проблемам топливного рынка - ИФ), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения - мы их озвучим", - сказал он.

Новак подчеркнул, что власти рассматривают не только введение квотирования экспорта нефтепродуктов, но и ряд других вариантов. При этом он подчеркнул, что варианта с заградительной пошлиной на столе нет: "Потому что это системная вещь. От нее уходили, не правильно будет возвращаться".

Рост биржевых цен на бензины продолжается с середины апреля. За три месяца Аи-92 подорожал на СПбМТСБ на 31,4%, Аи-95 - на 30%. Среди основных причин участники рынка отмечали недостаток предложения на фоне увеличения внутреннего спроса в связи с сезонным фактором.