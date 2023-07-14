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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 1,78%, на Аи-92 – на 2,36%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,78% – до 66 973 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,36%, до 60 857 руб./т. Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

10.07.2023 11.07.2023 % к пр. д. 12.07.2023 % к пр. д. 13.07.2023 % к пр. д. 14.07.2023 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 65802 65988 0,28 66395 0,62 66899 0,76 66973 0,11 1,78
Регуляр-92 59452 59738 0,48 60017 0,47 60457 0,73 60857 0,66 2,36
ДТ-летнее 53493 53751 0,48 53750 0 54269 0,97 54665 0,73 2,19
Мазут топочный 21400 22277 4,1 24653 10,67 24749 0,39 25556 3,26 19,42
Авиатопливо 63909 65739 2,86 66164 0,65 66337 0,26 66606 0,41 4,22
СУГ 18102 17384 -3,97 17856 2,72 18315 2,57 18924 3,33 4,54

Цены приведены по национальному индексу

СПбМТСБ
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