Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 1,78%, на Аи-92 – на 2,36%
Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,78% – до 66 973 руб./т, на Регуляр-92 – на 2,36%, до 60 857 руб./т. Такова информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|10.07.2023
|11.07.2023
|% к пр. д.
|12.07.2023
|% к пр. д.
|13.07.2023
|% к пр. д.
|14.07.2023
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|65802
|65988
|0,28
|66395
|0,62
|66899
|0,76
|66973
|0,11
|1,78
|Регуляр-92
|59452
|59738
|0,48
|60017
|0,47
|60457
|0,73
|60857
|0,66
|2,36
|ДТ-летнее
|53493
|53751
|0,48
|53750
|0
|54269
|0,97
|54665
|0,73
|2,19
|Мазут топочный
|21400
|22277
|4,1
|24653
|10,67
|24749
|0,39
|25556
|3,26
|19,42
|Авиатопливо
|63909
|65739
|2,86
|66164
|0,65
|66337
|0,26
|66606
|0,41
|4,22
|СУГ
|18102
|17384
|-3,97
|17856
|2,72
|18315
|2,57
|18924
|3,33
|4,54
Цены приведены по национальному индексу