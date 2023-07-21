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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Чистый объем заказов Ubisoft в I финквартале превзошел ожидания

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Чистый объем заказов французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA в I финансовом квартале (апрель-июнь) сократился на 8,7% в годовом выражении, до 267,7 млн евро, однако превзошел ее собственный прогноз (240 млн евро).

Аналитики Citi также ожидали 240 млн евро. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha экспертов предполагал 245 млн евро.

Ubisoft отметила сильные квартальные показатели игр Tom Clancy's The Division 2 и The Crew 2.

В июле-сентябре компания прогнозирует чистый объем заказов на уровне 350 млн евро, а по итогам фингода по-прежнему рассчитывает на значительный рост выручки и операционную прибыль по МСФО в размере около 400 млн евро.

Ubisoft была основана в 1986 году пятью братьями семьи Гийемо. Компания разработала игры Assassin's Creed.

После публикации квартального отчета бумаги компании дорожали на 4,5%. За последний год ее капитализация просела на 30,4%, до 3,46 млрд евро.

Ubisoft Гийемо Франция Assassin's Creed
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