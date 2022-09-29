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Перенос релиза игры про пиратов Skull & Bones обрушил котировки Ubisoft

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Котировки бумаг одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире, компании Ubisoft Entertainment SA, падают на 5,9% на торгах в четверг после объявления о переносе начала продаж игры про пиратов, пишет MarketWatch.

Релиз "Skull & Bones" состоится не раньше марта следующего года, а не в ноябре, сообщила компания поздно вечером 28 сентября.

Ubisoft отметила, что ее прогнозы основных финпоказателей на 2022/23 финансовый год остаются неизменными. Компания по-прежнему ожидает получить скорректированную операционную прибыль в районе 400 млн евро в текущем фингоду.

Аналитики Citi отметили, что, если релиз "Skull & Bones" будет отложен еще раз, пусть даже на короткое время, он состоится уже в новом финансовом году. "Это вызовет либо снижение выручки, либо рост затрат, а скорее всего и то, и другое", - говорится в сообщении аналитиков банка.

Разработчик видеоигр был основан в 1986 году пятью братьями семьи Гийемо. Компания является создателем популярной серии игр Assassin's Creed. С начала года ее капитализация просела на 31,7%, до 3,93 млрд евро.

Ubisoft Франция братья Гийемо Assassin's Creed Skull & Bones
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