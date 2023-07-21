FTC отозвала внутренний иск о блокировке сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия (FTC) отозвала иск о блокировке сделки Microsoft Corp. по покупке Activision Blizzard, поданный ранее на рассмотрение внутреннего суда, говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте.

Судья по административным вопросам FTC должен был начать разбирательства по этому делу 2 августа.

Регулятор пытался заблокировать сделку двумя способами. Во-первых, он подал иск в окружной суд Сан-Франциско, однако на прошлой неделе этот суд отклонил требование FTC о блокировке сделки.

Второй иск был подан на рассмотрение судьи по административным делам FTC, и в четверг регулятор принял решение отозвать его.

Теперь у Microsoft и Activision появляется возможность попытаться убедить членов FTC одобрить сделку или отказаться от противодействия ей.

Приобретение Activision было анонсировано Microsoft полтора года назад, однако сделка до сих пор не закрыта. Против нее выступает, в том числе и Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании.

Как сообщалось, на этой неделе компании продлили дедлайн для завершения сделки до 18 октября, чтобы дать себе время для переговоров с британским регулятором.