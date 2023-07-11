Суд США отказался блокировать сделку Microsoft и Activision по требованию FTC

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Окружной суд в Сан-Франциско отклонил требование Федеральной торговой комиссии (FTC) заблокировать слияние Microsoft Corp. и Activision Blizzard.

FTC утверждала, что покупка Activision за $69 млрд даст Microsoft возможность контролировать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Кроме того, регулятор считал, что сделка может привести к подъему цен на видеоигры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также к полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок.

В свою очередь представители компаний заявили, что не намерены каким-либо образом ограничивать доступ к играм, включая популярную серию Call of Duty, для владельцев других приставок.

"Мы благодарны суду Сан-Франциско за быстрое и взвешенное решение и надеемся, что остальные юрисдикции продолжат работу по своевременному разрешению (ситуации)", - написал президент Microsoft Брэд Смит.

Сделка по приобретению Activision была анонсирована полтора года назад, однако до сих пор не закрыта. Последним регулятором, выступающим против сделки, остается Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании.

Акции Activision подскочили на 11,3% в ходе торгов во вторник, бумаги Microsoft дешевеют на 0,3%.