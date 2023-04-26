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Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard

Британский регулятор заблокировал сделку Microsoft по покупке Activision Blizzard
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) сообщило, что заблокировало покупку американского издателя видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft Corp. за $68,7 млрд.

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CMA опасается, что сделка "изменит будущее" быстрорастущего рынка облачного гейминга и приведет к замедлению инноваций и сужению выбора для британских геймеров.

Облачный гейминг представляет собой технологию, позволяющую игрокам запускать игры с удаленных компьютеров и "транслировать" их на свои аналогично потоковому видео.

"Microsoft занимает уверенные позиции на рынке сервисов облачного гейминга и, согласно тем сведениям, которые были в распоряжении CMA, сочла бы коммерчески выгодным сделать игры Activision доступными исключительно через свой сервис облачного гейминга", - отметил регулятор.

По данным CNBC, Microsoft планирует обжаловать решение британских властей.

Microsoft сообщила о намерении купить Activision в январе 2022 года. CMA детально рассматривало сделку, которая могла бы стать одной из крупнейших в игровой индустрии, с сентября 2022 года. Для ее проведения также требовалось одобрение со стороны антимонопольных регуляторов США и ЕС.

Ожидается, что к 2026 году размер мирового рынка облачного гейминга достигнет 11 млрд фунтов стерлингов ($13,71 млрд), британский - 1 млрд фунтов, отмечает CMA. Для сравнения: продажи музыкальных звукозаписей в Великобритании в 2021 году составляли 1,1 млрд фунтов.

Акции Microsoft на предварительных торгах в среду дорожают на 8%, Activision - дешевеют на 10,3%.

CMA Activision Blizzard Microsoft Великобритания США
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