Власти Китая намерены стимулировать спрос на автомобили и электронику

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая намерены принять меры для стимулирования спроса на автомобили и электронику, сообщает MarketWatch.

Государственный комитет по делам развития и реформам (NDRC) КНР призвал администрации провинций увеличить стимулы для покупателей машин, в том числе, за счет улучшения кредитных условий и оптимизации сделок на рынке вторичных автомобилей. Кроме того, регулятор рекомендует регионам повышать ежегодные квоты на покупку автомобилей.

Пекин также призывает компании активнее внедрять технологические инновации, чтобы подтолкнуть покупателей к более частой замене старых устройств на новые, отмечает MarketWatch.

Власти страны намерены поддержать региональные органы власти с выплатами субсидий на покупку электроники и бытовой техники в сельской местности.

Эксперты ждут дальнейших стимулов от Пекина, поскольку экономика КНР растет более слабыми темпами, чем ожидалось, после снятия карантинных ограничений. Многие экономисты полагают, что власти КНР активизируют стимулы во втором полугодии текущего года.